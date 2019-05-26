Кандидаты в президенты Литвы выступили за «прагматичный подход» к РФ

Претенденты на пост президента Литвы Гитанас Науседа и Ингрид Шимоните призвали к снижению конфронтации в отношениях с российской стороной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Науседа, невозможно «закрыть все окна» с Москвой в сферах дипломатии, экономики и культуры. Шимоните заметила, что причин для смены внешнеполитического курса нет, но стране нужно готовиться к взаимодействию с «Россией будущего». Оба кандидата являются сторонниками «прагматичного подхода» в отношениях с российской стороной.

Ранее депутат от французской партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал к нормализации отношений с российской стороной.