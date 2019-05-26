Трамп обжалует решение суда о запрете строить стену на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении обжаловать решение суда о запрете на строительство стены на границе Соединенных Штатов и Мексики. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Ранее суд в американском штате Калифорния наложил временный запрет на возведение стены на границе с Мексикой. Трамп назвал судью, вынесшего данное решение, сторонником бывшего президента США Барака Обамы и подчеркнул, что строительство уже ведется.

«Этот вердикт направлен против безопасности границ и на пользу преступности, наркотрафику и торговле людьми», — написал Трамп.

Он добавил, что намерен потребовать ускоренной апелляции.