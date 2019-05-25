Борис Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС без договора

Бывший глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что сможет вывести страну из ЕС без договора, если он займет место действующего премьера Терезы Мэй. Об этом пишет Telegraph.

Как отмечается, Джонсон пообещал британцам, что сделает все возможное для того, чтобы страна покинула Евросоюз 31 октября даже без соглашения с Брюсселем.

«Лучший способ получить хорошую сделку — готовиться к тому, что сделки не будет», — подчеркнул Джонсон.

Ранее сообщалось, что 24 мая Тереза Мэй сквозь слезы объявила об уходе с поста. Премьер намеревается покинуть должность, на которой находится с 11 июля 2016 года, 7 июня.

По данным РИА «Новости», букмекеры считают наиболее вероятным ее преемником бывшего главу МИДа Бориса Джонсона (40%). Кроме него, пост могут занять экс-министр по Brexit Доминик Рааб (18%) или министр по делам окружающей среды Майкл Гоув (около 8%).