Порошенко обрадовался решению Международного трибунала

Бывший глава Украины Петр Порошенко обрадовался, когда узнал о решении, вынесенным Международным морским трибуналом по делу украинских моряков. Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, Порошенко поблагодарил украинских дипломатов, которые «в этот сложный период остались на защите национальных интересов».

«Это решение — очередная красная линия для Кремля, как и подтверждение правильности выбранной нами стратегии», — добавил Порошенко.

Он подчеркнул, что гордится украинскими моряками, которые остались верны стране. Кроме того, Порошенко назвал их героями.

«Вы — герои, чья преданность защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является примером для всех нас», — продолжил Порошенко.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал решение трибунала шансом для начала переговоров РФ и Украины

Ранее в МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.