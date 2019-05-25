Беглов будет участвовать в выборах губернатора Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу заявил, что будет принимать участие в выборах главы города.

На встрече Беглова с общественностью Курортного района Петербурга один из присутствующих предложил врио губернатора участвовать в выборах.

«Я принимаю ваше предложение», - ответил Беглов.

Общаясь с журналистами после этого, врио губернатора еще раз подтвердил свое решение. «Я сказал да, мы идем на выборы», - ответил он на вопрос ТАСС.

Беглов также отметил, что он со своей новой командой провел большую работу, выявил болевые точки города и у него есть стратегия по улучшению жизни горожан и экономики Петербурга.