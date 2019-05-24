Трамп подключил разведку США к расследованию слежки за ним

Лидер США Дональд Трамп попросил американскую разведку узнать, следила ли за ним Россия в 2016 году или нет. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в твиттере.

По словам Сандерс, Трамп приказал всем сотрудникам разведки США помочь генпрокурору страны Уильяму Барру с установлением законности собранных данных.

«Мы добьемся того, чтобы все жители узнали правду о случившемся, и о том, что было сделано во время последних выборов», — отметила Сандерс.

Ранее сообщалось, что Трамп разрешил полностью рассекретить «российское дело».