Пушков не удивился запрету Нуланд посещать Россию

Российский сенатор Алексей Пушков не удивился отказу в выдаче визы для посещения России экс-помощнице госсекретаря Виктории Нуланд. Об этом он написал в своем твиттере.

Пушков назвал это решение закономерным. Он рассказал, что в мае она выступала в конгрессе США за дальнейшее ужесточение санкций против России.

«А чего она ожидала?» — задался вопросом Пушков.

Ранее в российском МИДе заявили, что Нуланд находится в «черном списке» американских граждан, которым запрещен въезд в Россию. Как отмечается, в МИД заявили, что черные списки были введены в ответ на санкции США.