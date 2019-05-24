Тимошенко высказалась по поводу референдума об отношениях с Россией

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Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что референдум об отношениях с Россией, о котором ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский, является недопустимым способом решения конфликта с Москвой. Слова Тимошенко предает ТАСС.

Она подчеркнула, что референдум является «прекрасной идеей», однако не в том случае, когда речь идет о принятии решений в условиях сложных отношений между Россией и Украиной.

«Сегодня нам надо не говорить о референдумах — они невозможны, а надо говорить о консолидации усилий для того, чтобы Россия реально пошла на переговоры о мирном процессе», — сказала Тимошенко.

Ранее Зеленский заявлял, что говоря о референдуме он имел в виду опрос жителей страны, который не имеет юридической силы.