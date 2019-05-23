На Украине объявил о начале кампании по выборам в Раду

Глава Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) Татьяна Слипачук заявила, что объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду, передает ТАСС.

Кампания стартует 24 мая.

По ее словам, у Центризбиркома нет оснований останавливать подготовку к парламентским выборам

Как пояснила Слипачук, ЦИК готов реализовать проведение внеочередных выборов депутатов 21 июля 2019 года.

Ранее Слипачук заявила о нехватке времени для проведения тендерных процедур перед внеочередными выборами в Раду 21 июля.