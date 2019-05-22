Порошенко ответил на заведенное против него уголовное дело

Бывший украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал новое дело, которое возбудили против него 22 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Порошенко согласился ответить за те преступления, которые он совершил.

«Я готов», — заявил Порошенко.

По его мнению, новое дело — это «признак начала парламентской избирательной кампании».

Он рассказал, что стал внимательно отслеживать ситуацию по делам, которые возбуждают против него в последнее время.

«Я очень внимательно слежу за теми обвинениями, которые идут... от врагов Украины», — подчеркнул Порошенко.

Ранее сообщалось, что против Порошенко завели дело о госизмене.