На призыв Супрун исключить РФ из Совбеза ООН ответила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун исключить Россию из Совбеза ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого Супрун мотивировала свое требование якобы проявляющейся агрессией Москвы в отношении Украины, а также заявила, что не стоит становиться «заложниками Кремля».

По словам Захаровой, Супрун является «русофобом» и «провокатором».

«Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу», — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что Супрун спешно покинула Украину после инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.