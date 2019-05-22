В КНДР назвали Байдена снобом и дураком

Северокорейские СМИ заявили, что бывшей вице-президент США Джо Байден стал вести себя «безрассудно и бессмысленно в погоне за властью», сообщает РИА «Новости».

Именно этим можно объяснить его недавнюю критику в адрес высшего руководства КНДР.

«Кандидат в президенты от Демократической партии во время недавней речи в предвыборной кампании сделал клеветнический выпад в адрес высшего руководства КНДР. То, что он сказал - это всего лишь софизмы слабоумного, лишенного элементарных человеческих качеств, тем более качеств политика», — говорится в комментарии.

ЦТАК отмечает, что даже в США Байден является объектом для насмешек, так как его там считают «дураком с низким IQ».