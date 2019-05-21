Юрист Коломойского стал главой администрации Зеленского
Адвокат украинского бизнесмена Игоря Коломойского Андрей Богдан стал главой администрации президента Украины Владимира Зеленского.
Данный указ опубликован на сайте нового главы государства.
«Назначить Богдана Андрея Иосифовича главой администрации президента Украины», — говорится в тексте указа.
Весной 2014 года Богдан стал советником новоназначенного губернатора Днепропетровской области Коломойского. Также он является его адвокатом.
С начала президентской кампании Зеленского Богдана стали называть «куратором Коломойского» в Зе-штабе. А недавно он заявил об уходе с поста адвоката в случае назначения на государственную должность.
Ранее Коломойский рассказал, кто возглавит администрацию Зеленского.