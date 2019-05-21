Юрист Коломойского стал главой администрации Зеленского

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Адвокат украинского бизнесмена Игоря Коломойского Андрей Богдан стал главой администрации президента Украины Владимира Зеленского.

Данный указ опубликован на сайте нового главы государства.

«Назначить Богдана Андрея Иосифовича главой администрации президента Украины», — говорится в тексте указа.

Весной 2014 года Богдан стал советником новоназначенного губернатора Днепропетровской области Коломойского. Также он является его адвокатом.

С начала президентской кампании Зеленского Богдана стали называть «куратором Коломойского» в Зе-штабе. А недавно он заявил об уходе с поста адвоката в случае назначения на государственную должность.

Ранее Коломойский рассказал, кто возглавит администрацию Зеленского.