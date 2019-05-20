Гройсман уходит в отставку

Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку, сообщает РИА «Новости».

«Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства», — заявил Гройсман.

По украинскому законодательству, решение об отставке премьера принимает Верховная рада. В случае отставки премьера в отставку уходит все правительство.

Ранее сообщалось, что исполняющая обязанности главы главы украинского минздрава Ульяна Супрун отказалась освобождать должность.