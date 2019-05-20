Жена Саакашвили готовит протесты в Грузии

Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс объявила о начале масштабных протестов после поражения на выборах мэра Зугдиди, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, протесты должны пройти по всем регионам страны и завершатся у дома основателя и председателя правящей партии «Грузинская мечта - демократическая Грузия» Бидзины Иванившили в Тбилиси.

Руловс утверждает, что власти фальсифицировали итоги выборов, и многие представители оппозиции согласны с ней в этом, поэтому они также примут участие в протестах.

Ранее сообщалось, что кандидат в мэры грузинского города Зугдиди Сандра Руловс, которая является супругой бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили, уступила конкуренту от правящей партии на выборах.