Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах

Вступивший в должность украинского лидера Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы его портреты висели в кабинетах госслужащих. Об этом он заявил в Раде, передает «112 Украина».

По его словам, президент не должен быть идолом, а его портрет — это не икона.

Он предложил, вешать в кабинетах портреты детей и «перед каждым решением смотреть им в глаза».

Ранее Зеленский объявил о роспуске Рады.

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