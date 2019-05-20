Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах
Вступивший в должность украинского лидера Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы его портреты висели в кабинетах госслужащих. Об этом он заявил в Раде, передает «112 Украина».
По его словам, президент не должен быть идолом, а его портрет — это не икона.
Он предложил, вешать в кабинетах портреты детей и «перед каждым решением смотреть им в глаза».
Ранее Зеленский объявил о роспуске Рады.
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