Жена Саакашвили проигрывает выборы мэра

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Кандидат в мэры грузинского города Зугдиди Сандра Руловс, которая является супругой бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили, уступая конкуренту от правящей партии на выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные итоги голосования.

По данным агентства, Руловс на внеочередных выборах набирает 42,75% голосов.

Как отмечается, кандидат от правящей партии Георгий Шенгели получил 54,45% голосов.

При этом внеочередные выборы мэров также прошли в городах Марнеули, Хуло , Чиатура и Зестафони.

Ранее сообщалось, что Саакашвили призвал своих сторонников «атаковать» власти Грузии.