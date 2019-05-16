Помпео вновь решил поехать в Берлин

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Госсекретарь США Майк Помпео планирует посетить Германию к конце мая, пишет Tagesspiegel.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По его словам, Помпео приедет в Берлин 31 мая.

Он также добавил, что это будет первый официальный визит Помпео в Германию.

Ранее сообщалось, что Помпео отменил визит в Берлин в последний момент.