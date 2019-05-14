В Раде отказались отменить закон «о госязыке»

Верховная рада Украины отказалась отменить закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», сообщает РИА «Новости».

Законом предусматривается использование украинского языка во всех сферах жизни.

Ранее депутаты раскритиковали принятие этого документа. Было внесли постановление о его отмене. Однако отменить его не смогли, за отмену высказались 34 парламентария при минимуме в 226 голосов.

Согласно процедуре, спикер парламента не мог подписать закон и передать его президенту, пока Рада не рассмотрит это постановление.