После заявления о «мразях» в Донбассе на министра подали в суд

Киевский суд получил два иска против министра социальной политики Украины Андрея Ревы после того, как он обозвал «мразями» жителей Донбасса. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда города Киева.

Министра обвиняют в том, что он «дискриминирует и унижает человеческое достоинство» жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР по территориальному признаку.

Реву хотят обязать воздерживаться от подобных высказываний, уточняет издание.

В настоящее время решается вопрос об открытии производств по делам против Ревы.

Стоит отметить, что Рева назвал так жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР во время интервью. По его словам, беседа с журналистом длилась более получаса, но в итоговой вариант вошла лишь одна фраза. В ответ на это Рева заявил, что имел в виду другое и исправился, назвав жителей Донбасса уже «негодяями».