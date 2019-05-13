Лавров назвал центральную тему переговоров с Помпео

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал одну из самых важный тем их переговоров с американским коллегой Майком Помпео. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр отметил, что они с Помпео встретятся 14 мая и обсудят ряд вопросов. В частности, российскую сторону волнует вопрос продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Считаю, что [продление СНВ] будет одной из центральных тем переговоров», — подчеркнул Лавров.

Ранее МИД объяснил отмену визита Помпео в Москву.

До этого стало известно, что Помпео отменил визит в Россию, запланированный на 13 мая.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 13 мая допустил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео в Сочи 14 мая будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в японской Осаке. Источник «Ъ» эту информацию подтвердил.