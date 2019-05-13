В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита Помпео

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Помпео отменил визит в Россию, запланированный на 13 мая.

«Да, он сразу прилетит в Сочи», — заявил Рябков.

Замглавы МИД отметил, что Помпео прибудет сразу ближе к переговорам.

Позднее стало известно, что госсекретарь США поедет на встречу с представителями ЕС для обсуждения иранской ядерной сделки в Брюсселе.