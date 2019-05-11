Порошенко призвали «не закладывать мины» Зеленскому

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Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил о намерении пересмотреть кадровые решения нынешнего президента страны Петра Порошенко. Об этом он сказал в интервью Liga.net.

По словам Данилюка, люди, которых Порошенко назначает в последние недели работы, пользуются меньшим общественным доверием. Он призвал вырабатывать цивилизованную политическую культуру.

«Уходящая администрация Белого дома принимает нужные, но непопулярные решения, чтобы облегчить участь следующему президенту. Это часть культуры», — отметил Данилюк.

Он добавил, что на Украине уходящий глава государства «закладывает мины» Зеленскому.

Ранее был раскрыт план Зеленского на первые 100 дней у власти.