Порошенко призвали «не закладывать мины» Зеленскому
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил о намерении пересмотреть кадровые решения нынешнего президента страны Петра Порошенко. Об этом он сказал в интервью Liga.net.
По словам Данилюка, люди, которых Порошенко назначает в последние недели работы, пользуются меньшим общественным доверием. Он призвал вырабатывать цивилизованную политическую культуру.
«Уходящая администрация Белого дома принимает нужные, но непопулярные решения, чтобы облегчить участь следующему президенту. Это часть культуры», — отметил Данилюк.
Он добавил, что на Украине уходящий глава государства «закладывает мины» Зеленскому.
Ранее был раскрыт план Зеленского на первые 100 дней у власти.