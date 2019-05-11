Выговор вице-премьеру объявили в Туркмениии

Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор вице-премьеру Бахаргуль Абдыевой, сообщает РИА «Новости».

Как сообщила правительственная газета, выговор объявлен за ослабление контроля над работой ряда руководителей.

Абдыева курирует вопросы культуры и СМИ.

Бердымухамедов обратил внимание на нарушение порядка и дисциплины руководителей в этой сфере и снижении требовательности к ним.

Главе государственной издательской службы Туркмении Акмырату Худайбердиеву объявлен строгий выговор с последним предупреждением.