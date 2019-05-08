Опрос выявил самого популярного кандидата в президенты США от демпартии

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Джо Байден является самым популярным политиком-демократом из тех, кто объявил об участии в президентской гонке в США, следует из опроса HarrisX, проведенного по заказу The Hill.

По данным исследования, Байдена поддерживают 46% опрошенных, тогда как его ближайший конкурент Берни Сандерс в настоящий момент располагает поддержкой только 14% респондентов. Замкнул тройку лидеров Пит Буттиджич, которому симпатизируют 8% опрошенных.

Отмечается, что опрос был проведен среди 440 жителей США, имеющих право голосовать и поддерживающих демократическую партию.

Ранее сообщалось, что Байден обошел нынешнего президента США Дональда Трампа в опросе американских избирателей.