Опрос выявил самого популярного кандидата в президенты США от демпартии
Джо Байден является самым популярным политиком-демократом из тех, кто объявил об участии в президентской гонке в США, следует из опроса HarrisX, проведенного по заказу The Hill.
По данным исследования, Байдена поддерживают 46% опрошенных, тогда как его ближайший конкурент Берни Сандерс в настоящий момент располагает поддержкой только 14% респондентов. Замкнул тройку лидеров Пит Буттиджич, которому симпатизируют 8% опрошенных.
Отмечается, что опрос был проведен среди 440 жителей США, имеющих право голосовать и поддерживающих демократическую партию.
Ранее сообщалось, что Байден обошел нынешнего президента США Дональда Трампа в опросе американских избирателей.