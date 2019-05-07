Пьяный украинский депутат горсовета насмерть сбил мотоциклиста

В Киевской области депутат горсовета насмерть сбил мотоциклиста с пассажиром, передает УНИАН.

Сообщается, что 32-летний депутат находился в состоянии алкогольного опьянения, содержание алкоголя в крови составляло 2 промилле.

Как сообщили в полиции водитель автомобиля Chevrolet Niva выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом Jawa.

В результате водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте.

Виновный задержан, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.