ЦИК Казахстана впервые зарегистрировал женщину кандидатом в президенты
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана впервые зарегистрировала в качестве кандидата в президенты женщину. Об этом говорится на сайте ЦИКа.
Как отмечается, кандидатом в президенты стала депутат нижней палаты парламенты страны Дания Еспаева.
Уточнятся, что ее выдвинула демократическая партия «Ак жол».
Выборы президента Казахстана состоятся 9 июня.
Ранее сообщалось, что ЦИК Казахстана зарегистрировала и.о. республики Касым-Жомарта Токаева первым кандидатом на выборы президента страны.