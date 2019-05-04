На CNN возмущены шутками Трампа и Путина про вмешательство РФ в выборы-2016

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Журналисты CNN возмутились после того, как стало известно, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп не поднимал вопрос о «российском вмешательстве» в выборы в США. Об этом сообщает телеканал.

Недавно генпрокурор Уильям Барр представил итоги расследования Мюллера, в которых говорилось об отсутствии доказательств сговора президента США Дональда Трампа с россиянами во время предвыборной кампании 2016 года, но обнаруженных попытках России вмешаться в эти выборы. Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.

Отмечается, что журналистку Лору Джарретт возмутило, что лидеры «шутили» на эту тему.

«Похоже, президент [Трамп] не только не намерен это обсуждать, но и не собирается что-либо предпринимать по этому поводу в будущем», — заявила Джарретт.

Поведение Трампа также раскритиковали журналисты Вольф Блитцер и Фил Мадд.

«Это объясняется тем, что президент всегда приравнивает «российское дело» к своей легитимности в качестве главы государства», — заметила Джеки Куцинич.

Ранее сообщалось, что Трамп не обсуждал с Путиным вмешательство РФ в выборы-2020.