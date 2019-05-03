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Украинский олигарх Игорь Коломойский вернется на Украину уже в пятницу, 3 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Сам Коломойский говорил, что вернется в страну, когда будут обнародованы официальные результаты президентских выборов. Он уточнял, что намерен отдохнуть в деревне под Днепропетровском.

По данным агентства, Коломойский покинул территорию Украины в 2017 году.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что он состоит в «фан-клубе» избранного президента страны Владимира Зеленского.