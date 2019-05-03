Коломойский вернется на Украину уже в пятницу
Украинский олигарх Игорь Коломойский вернется на Украину уже в пятницу, 3 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Сам Коломойский говорил, что вернется в страну, когда будут обнародованы официальные результаты президентских выборов. Он уточнял, что намерен отдохнуть в деревне под Днепропетровском.
По данным агентства, Коломойский покинул территорию Украины в 2017 году.
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что он состоит в «фан-клубе» избранного президента страны Владимира Зеленского.