Климкина призвали уйти в отставку после слов о «Бессмертном полке»
Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал главу МИД Украины Павла Климкина подать в отставку после слов об акции «Бессмертный полк», передает РИА «Новости».
«Подобные слова не должны оставаться без ответа. Надеюсь, новый президент Украины недолго будет терпеть выходки горе-министра Климкина, которому не стоит ждать позорного увольнения, а самому подать в отставку», — сказал Бальбек.
По его словам, никому не позволено порочить память советских солдат.
Павел Климкин предложил в городах страны провести акцию против сталинских репрессий.
Таким предложением министр отреагировал на призыв украинского общенационального телеканала «Интер» от «Союза ветеранов» принять участие в акции «Бессмертный полк».