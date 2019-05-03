Климкина призвали уйти в отставку после слов о «Бессмертном полке»

Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал главу МИД Украины Павла Климкина подать в отставку после слов об акции «Бессмертный полк», передает РИА «Новости».

«Подобные слова не должны оставаться без ответа. Надеюсь, новый президент Украины недолго будет терпеть выходки горе-министра Климкина, которому не стоит ждать позорного увольнения, а самому подать в отставку», — сказал Бальбек.

По его словам, никому не позволено порочить память советских солдат.

Павел Климкин предложил в городах страны провести акцию против сталинских репрессий.

Таким предложением министр отреагировал на призыв украинского общенационального телеканала «Интер» от «Союза ветеранов» принять участие в акции «Бессмертный полк».