В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина об украинском ответе на акцию «Бессмертный полк». Об этом сообщает RT.

По его словам, предложение Климкина является «странным».

«Репрессированных гораздо больше, чем считает Климкин», — добавил Цеков.

Он также подчеркнул, что Украина внесла неоценимый вклад в победу в Великой отечественной войне и украинскому народу есть чем гордиться.

Ранее сообщалось, что Климкин предложил провести на Украине акцию против сталинских репрессий.