NYT: ФБР отправляла агента на встречу с помощником Трампа в 2016 году

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В 2016 году ФБР США направило агента под прикрытием на встречу с помощником кампании Дональда Трампа Джорджем Пападопулосом, чтобы разузнать о возможных связях с Россией. Об этом сообщает New York Times.

Как отмечается, встреча состоялась в сентябре 2016 года в одном лондонском баре. На встречу явился агент по имени Азра Турк, который представился научным сотрудником и предложил обсудить внешнюю политику.

В издании отметили, что ФБР испытывало на тот момент сильное беспокойство относительно того, что Россия могла подорвать американские выборы 2016 года.

Однако операция не принесла каких-либо результатов, уточнили в газете.

Ранее Трамп ответил на призывы уволить генпрокурора за подлог по «российскому делу».

Россия неоднократно отвергала обвинения американской стороны в попытках повлиять на результаты президентских выборов в США в 2016 году.