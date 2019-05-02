NYT: ФБР отправляла агента на встречу с помощником Трампа в 2016 году
В 2016 году ФБР США направило агента под прикрытием на встречу с помощником кампании Дональда Трампа Джорджем Пападопулосом, чтобы разузнать о возможных связях с Россией. Об этом сообщает New York Times.
Как отмечается, встреча состоялась в сентябре 2016 года в одном лондонском баре. На встречу явился агент по имени Азра Турк, который представился научным сотрудником и предложил обсудить внешнюю политику.
В издании отметили, что ФБР испытывало на тот момент сильное беспокойство относительно того, что Россия могла подорвать американские выборы 2016 года.
Однако операция не принесла каких-либо результатов, уточнили в газете.
Ранее Трамп ответил на призывы уволить генпрокурора за подлог по «российскому делу».
Россия неоднократно отвергала обвинения американской стороны в попытках повлиять на результаты президентских выборов в США в 2016 году.