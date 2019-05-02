РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса

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Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Киев исключил жителей Донбасса из различных политических и социально-экономических процессов в стране.

Де-факто население Донбасса превратилось в бесправных лиц на территории собственного государства, подчеркнул Балакин.

Он добавил, что речь не идет о насильственной паспортизации.

Ранее сообщалось, что Украина запротестовала против упрощения получения гражданства РФ.