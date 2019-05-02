«Гражданский конфликт»: Коломойский о ситуации в Донбассе
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал ситуацию в Донбассе «гражданским конфликтом». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Донбасс — это внутренняя война, которая не распространилась на всю территорию.
Он добавил, что этой войне свойственны две фазы: горячая — в Донбассе, холодная — во всей остальной стране. Холодная фаза проявляется в ненависти жителей страны друг к другу из-за различных событий — например, убийств общественных активистов и журналистов, уточнил олигарх.
Помимо этого, он подчеркнул, что война представляет собой борьбу одних украинцев с другими, которых поддерживает Россия. И если бы не российская сторона, то украинцы давно бы помирились, заключил Коломойский.
Ранее сообщалось, что Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины.