«Гражданский конфликт»: Коломойский о ситуации в Донбассе

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал ситуацию в Донбассе «гражданским конфликтом». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Донбасс — это внутренняя война, которая не распространилась на всю территорию.

Он добавил, что этой войне свойственны две фазы: горячая — в Донбассе, холодная — во всей остальной стране. Холодная фаза проявляется в ненависти жителей страны друг к другу из-за различных событий — например, убийств общественных активистов и журналистов, уточнил олигарх.

Помимо этого, он подчеркнул, что война представляет собой борьбу одних украинцев с другими, которых поддерживает Россия. И если бы не российская сторона, то украинцы давно бы помирились, заключил Коломойский.

Ранее сообщалось, что Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины.