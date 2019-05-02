Какое обещание дал Зеленский, рассказал сторонник

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский еще в апреле 2018 года пообещал никогда не становиться «классическим политиком». Об этом рассказал представитель его штаба Юрий Костюк, передает РИА «Новости».

«Володя хотел, чтобы все выглядело нестандартно, чтобы была другая коммуникация, и говорил, что не станет политиком в классическом смысле этого слова», — сказал Костюк.

Он пояснил, что политконсультанты рассказывали, что «нужно сделать переход образа от актера» к лидеру общественного мнения, и только после этого — к политику.

Ранее Зеленский выбрал главу своей администрации.