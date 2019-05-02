Мадуро признал необходимость «исправления ошибок» в Венесуэле
Венесуэльский президент Николас Мадуро на первомайской демонстрации заявил о намерении принять «план», чтобы «исправить ошибки», передает РИА «Новости».
Для составления этого плана он объявил 4 и 5 мая «великим национальными днями диалога», на котором «все ветви народной власти» смогут предоставить ему предложения о том, что «нужно изменить ради великого плана изменений внутри боливарианской революции».
Мадуро выразил намерение принять «план», составленный властями, чтобы «исправить ошибки», а также «все улучшить».
Ранее член палаты представителей США от демократической партии Ильхан Омар заявила в эфире телепередачи Democracy Now!, что Соединенные Штаты несут ответственность за ситуацию, которая сложилась в Венесуэле.