Конгрессвумен вступилась за Мадуро

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Член палаты представителей США от демократической партии Ильхан Омар заявила в эфире телепередачи Democracy Now!, что Соединенные Штаты несут ответственность за ситуацию, которая сложилась в Венесуэле. Об этом сообщает Mediaite.

По ее словам, многие решения американских властей привели к «разрухе» в Венесуэле и США «как бы подготовили почву» для той ситуации, которая в настоящий момент сложилась в латиноамериканской стране. Также Омар подчеркнула, что США долгое время «задирали» венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Омар стала первой мусульманкой и первой американкой сомалийского происхождения, избранной в конгресс США.

Ранее Мадуро призвал венесуэльцев сказать «нет» вторжению США.