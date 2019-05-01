Лукашенко уволил замгоссекретаря Совбеза за «дискредитирующие проступки»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял с должности заместителя госсекретаря Совета безопасности республики Андрея Втюрина за «дискредитирующие проступки». Это следует из указа, опубликованного на национальном правовом интернет-портале.
Как отмечается, полковника уволили «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего».
Уточняется, что указ был подписан 24 апреля.
Ранее сообщалось, что Втюрина арестовали за взятки.