МИД России прокомментировал ситуацию в Венесуэле, где лидер оппозиции заявил о старте финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе военных на сторону протестующих, сообщает ТАСС.

В МИДе призвали оппозицию отказаться от силовых методов.

«Радикальная оппозиция в Венесуэле вновь обратилась к силовым методам конфронтации ... Призываем отказаться от насилия. Важно избежать беспорядков и кровопролития», — подчеркнули в министерстве.

Там отметили, что Москва подтверждает «принципиальную позицию в пользу политических, цивилизованных путей разрешения внутренних разногласий самими гражданами Венесуэлы».

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