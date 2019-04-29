Washington Post рассказала, сможет ли Байден спасти США от Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден в случае победы на следующих президентских выборов станет «капитаном», который успешно спасет США от шторма, оставленного в наследство после президентства Дональда Трампа, пишет обозреватель The Washington Post Юджин Джозеф Дион-младший.

На прошлой неделе 76-летний Байден официально объявил о вступлении в предвыборную гонку. Автор отмечает, что среди демократов борьба разворачивается между ним и сенатором Берни Сандерсом, остальным же демократам пока придется конкурировать именно с ними.

Конкуренты будут обращать внимание на возраст Байдена в качестве негативного фактора, отмечается в материале. Соперники будут указывать, что он слишком стар для этой роли. Тем не менее, бывший вице-президент должен будет объясниться за свои прошлые политические действия при работе в администрации президента США Барака Обамы, а также из-за недавнего скандала с обвинениями в харассменте. Недавнее появление Байдена на американском телевидении показало, что это будет непросто, пишет обозреватель.

Ранее сообщалось, что Байден лидирует по итогам опроса среди демократов.