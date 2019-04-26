Суд в Киеве рассмотрит иск о запрете Порошенко на выезд из страны

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В Киеве окружной административный суд принял к рассмотрению иск о запрете выезда за границу действующему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечается, иск также был подан в отношении некоторых других украинских чиновников.

Уточняется, что речь идет о запрете выезда на протяжении года после президентских и парламентских выборов.

При этом, как говорится в сообщении пресс-службы, дело будет рассматриваться без уведомления участников дела.

Ранее сообщалось, что Порошенко поддержал усиление санкций против России.