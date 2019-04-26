Суд в Киеве рассмотрит иск о запрете Порошенко на выезд из страны
В Киеве окружной административный суд принял к рассмотрению иск о запрете выезда за границу действующему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Как отмечается, иск также был подан в отношении некоторых других украинских чиновников.
Уточняется, что речь идет о запрете выезда на протяжении года после президентских и парламентских выборов.
При этом, как говорится в сообщении пресс-службы, дело будет рассматриваться без уведомления участников дела.
Ранее сообщалось, что Порошенко поддержал усиление санкций против России.