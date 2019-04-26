Российский дипломат назвал Порошенко «уткой без ног»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/917/12317917/RTX6SB7M-pic905-895x505-3311.jpg">

Первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что проигравший во втором туре президентских выборов на Украине Петр Порошенко скорее всего уже не будет принимать никаких значимых политических решений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Полянский напомнил, что в США президента, который в скором времени оставит свой пост, называют «хромой уткой».

«[Порошенко] уже даже не «хромая утка», а утка без ног», — сказал Полянский.

Также дипломат выразил мнение, что победивший на выборах Владимир Зеленский не сможет в короткий срок уволить неназванных «одиозных людей в правительстве».

Ранее президент Чехии Милош Земан возложил на Порошенко ответственность за Донбасс.