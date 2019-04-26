Президент Чехии возложил ответственность за Донбасс на Порошенко

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Чешский президент Милош Земан заявил, что проигравший второй тур президентских выборов на Украине Петр Порошенко не сумел разрешить кризис в Донбассе и поэтому несет за него ответственность. Свое мнение он выразил в эфире Barrandov TV.

Он напомнил, что Порошенко неоднократно обещал украинцам решить конфликт на юго-востоке страны, однако не смог добиться мира в Донбассе. Земан сделал вывод, что после этого Порошенко перестали «верить».

«Я очень и очень бы желал, чтобы новый президент внимание в своей работе уделял не внешней, а внутренней политике. Украина является одной из беднейших стран Европы. Она раздираема гражданской войной. Нужно успокоить ситуацию», — добавил Земан.

Ранее обозреватели журнала The National Interest пришли к выводу, что Порошенко провалился из-за национализма.