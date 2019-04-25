«Путин пользуется дипломатической глупостью Запада»: в ФРГ оценили саммит с лидером КНДР

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Экс-депутат немецкого бундестага от фракции «зеленых» Марилуизе Бек дала комментарий в связи со встречей президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Deutshlandfunk.

По ее мнению, лидер России гораздо более изобретателен в дипломатическом отношении и снова использует «дипломатическую глупость Запада».

«Нельзя потерпеть провал, если, как Путин в этом случае, заявляешь о желании поддерживать диалог — совершенно без конкретики… И это ему ничего не стоит», — заявила Бек.

Ранее сообщалось, что саммит двух лидеров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына стал для Пхеньяна возможностью обратиться за поддержкой и, возможно, ослабить санкции, наносящие ущерб экономике Северной Кореи.