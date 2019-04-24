В посольстве США на Украине осудили указ Путина о паспортах для ДНР и ЛНР

В посольстве США на Украине осудили указ российского лидера Владимира Путина указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщает «112 Украина».

В посольстве отметили, что считают этот указ «абсурдным» и «дестабилизирующим».

«Крым — это Украина. Донецк — это Украина. Луганск — это Украина. Мы осуждаем недавний...указ России в отношении российских паспортов для жителей Донецка и Луганска», — заявили в посольстве.

Ранее сообщалось, что Путин объяснил решение о паспортах для жителей ДНР и ЛНР.