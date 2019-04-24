Кравчук призвал Россию пойти навстречу Украине
Бывший украинский лидер Леонид Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Россия должна идти навстречу интересам Украины, мы должны решить этот вопрос диалогом», — сказал Кравчук.
По его словам, для выстраивания отношений с какой-либо страной «необходимо взаимное движение».
Он также добавил, что Украина и Россия должны «попробовать договориться».
Ранее сообщалось, что Кравчук призвал победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского изменить отношение к Крыму.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.