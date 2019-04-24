Кравчук призвал Россию пойти навстречу Украине

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Бывший украинский лидер Леонид Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россия должна идти навстречу интересам Украины, мы должны решить этот вопрос диалогом», — сказал Кравчук.

По его словам, для выстраивания отношений с какой-либо страной «необходимо взаимное движение».

Он также добавил, что Украина и Россия должны «попробовать договориться».

Ранее сообщалось, что Кравчук призвал победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского изменить отношение к Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.