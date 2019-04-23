МИД Японии разъяснил позицию после отказа от фразы «вернем Курилы» в докладе

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Глава МИД Японии Таро Коно сообщил, что позиция Токио по вопросу о принадлежности Курильских островов не изменилась, передает РИА «Новости».

Ранее японское агентство Kyodo сообщило, что японский МИД в ежегодном докладе отказался от использования формулировки «вернем четыре северных острова Японии», заменив ее выражением о намерении «решить территориальную проблему» с Россией.

«Правовая позиция правительства не изменилась», — сказал Коно.

Россия и Япония до сих пор ведут переговоры о заключении мирного договора по итогам Второй мировой войны, предметом спора является вопрос о принадлежности четырех российских Курильских островов — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, — которые Токио считает своими и называет «северными территориями».