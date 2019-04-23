Гройсман предупредил о «самом большом разочаровании» перед выборами в Раду

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинскую избирательную систему необходимо изменить до выборов в Раду осенью 2019 года, иначе страну ждет разочарование, передает «Громадське».

«Если мы не изменим избирательную систему в стране, то фактически новый парламент, который будет избран на старой системе, через 2-3 месяца будет самым большим нашим разочарованием», — предупредил Гройсман.

Он добавил, что планирует создать к парламентским выборам новую политическую силу из «людей с хорошей репутацией», которые способны «не просто говорить, а реально делать вещи» на пользу стране.

Ранее Гройсман объявил, что планирует участвовать в выборах в украинскую Верховную Раду.