Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Лукашенко заявил, что Белоруссия «останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом» и «добрым другом».
Он отметил, что Зеленский поможет процветать Украине.
Ранее сообщалось, что десять стран поздравили Зеленского с победой на выборах президента Украины
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.