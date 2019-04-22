Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Лукашенко заявил, что Белоруссия «останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом» и «добрым другом».

Он отметил, что Зеленский поможет процветать Украине.

Ранее сообщалось, что десять стран поздравили Зеленского с победой на выборах президента Украины

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