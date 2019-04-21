Опубликованы новые результаты выборов президента Украины

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По новым данным ЦИК Украины, кандидат в президенты Владимир Зеленский лидирует с 72,24% голосов, передает РИА «Новости».

Такие результаты были получены после обработки 7,12% протоколов.

Действующего президента Петра Порошенко поддержали 25,46% избирателей.

Ранее в ЦИК сообщили, что действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует на выборах по итогам подсчета 27,72% протоколов в зарубежном избирательном округе.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.