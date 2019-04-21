Опубликованы новые результаты выборов президента Украины
По новым данным ЦИК Украины, кандидат в президенты Владимир Зеленский лидирует с 72,24% голосов, передает РИА «Новости».
Такие результаты были получены после обработки 7,12% протоколов.
Действующего президента Петра Порошенко поддержали 25,46% избирателей.
Ранее в ЦИК сообщили, что действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует на выборах по итогам подсчета 27,72% протоколов в зарубежном избирательном округе.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.